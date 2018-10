In München sucht man diese am Parkautomaten allerdings vergeblich. Bei der CSU im Rathaus findet man das ziemlich bedauerlich. Fraktionschef Manuel Pretzl hat vor gut einem Jahr deshalb beantragt, auch in München das kostenlose Kurzzeitparken zu ermöglichen. Die Stadt hat dieses Ansinnen nun geprüft – lehnt die Einführung der Semmeltaste aber entschieden ab.