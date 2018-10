St.-Georgs-Band: Oft werden Flaggen bemüht, um Koalitionen zu bezeichnen. "Jamaika" und "Kenia" stehen für schwarz-grün-gelbe und schwarz-rot-grüne Bündnisse. Für Schwarz und Orange geben gängige Flaggen wenig her, das St.-Georgs-Band aber ist derart gestreift. In Russland gilt es als Symbol der Tapferkeit. Zu sehen ist es auch bei Separatisten in der Ukraine.