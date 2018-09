Nach den Ausschreitungen und Demonstrationen in Chemnitz hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die AfD scharf attackiert. "AfD, NPD, Hooligans - Seit‘ an Seit‘ sind sie marschiert", kritisierte Söder mit Blick auf deren Kundgebung am Wochenende. "Diese Partei will nicht nur protestieren", sagte Söder am Montag auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim).