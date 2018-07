Aber auch ihn stört, dass der "im andauernden Berliner linken Theaterchaos sozialisierte Kammerspielchef" nicht als Privatperson, sondern im Namen des Theaters spreche und nun von der "Münchner SPD und den üblichen Volksfront-Verbündeten" verteidigt werde. "Er ist ein besserer Politkommissar, der glaubt mit Berliner Schnoddrigkeit die Münchner beglücken zu müssen", so Quaas weiter.

Zoff im Volkstheater: Küppers antwortet mit ironischem Zitat

Lilienthal betont, dass die Erstunterzeichnung des Demonstrationsaufrufs nicht seine "solistische Entscheidung" war, sondern eine der Leitung des Theaters insgesamt. Er stehe auch dafür ein, dass sich die Kammerspiele als Institution gegen die Verschärfung der Asylgesetze und gegen Rechtspopulismus einträten. Im Übrigen habe er von vielen gehört, dass eine Reihe von CSU-Mitgliedern mit dem Anliegen von #ausgehetzt sympathisiere, dies angesichts des Landtagswahlkampfs nur nicht öffentlich zugeben wollten.

Dass daran etwas Wahres ist, drängt sich auf, wenn man vertraulich mit liberalen CSU-Stadträten über die Angelegenheit spricht. Auch Fraktionschef Manuel Pretzl betont, es gehe ihm nicht um Zensur, sondern ausschließlich um die Neutralitätspflicht städtischer Institutionen.

Küppers, im Volkstheater auf diese juristische Seite angesprochen, antwortete mit dem bekannt ironischen Lenin-Zitat, demzufolge deutsche Revolutionäre vor der Besetzung eines Bahnhofs eine Bahnsteigkarte lösen. "Position zu beziehen war und ist Teil unseres kulturellen Auftrags", so der Kulturreferent. "Und wir werden uns all denen – auch Politikern – entgegenstellen, die sich in munterer Kaltblütigkeit, mit populistischer Stimmungsmache und voll eitler Selbstgerechtigkeit von demokratischen, kulturellen und moralischen Grundwerten unserer Gesellschaft verabschieden."

Die Grünen sprechen bei der Geisteshaltung der CSU von einem "Rückfall in die Ära Strauß". "Ein Stadttheater muss sich sogar in die Stadtpolitik einmischen", so Matthias Weinzierl (Bellevue di Monaco) und fügt hinzu: "Wenn der Gegner reagiert und so trommelt, haben wir etwas richtig gemacht."

Solidaritätserkläung des Residenztheaters:

"Dass ich mich einmal gezwungen sehen würde, für meine Münchner Kollegen Matthias Lilienthal und Christian Stückl eine Solidaritätserklärung abzugeben, hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht gedacht; es kann nicht sein, dass den Kollegen 'dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen' drohen, weil sie eine Demonstration unterstützen, die u. a. die Werte unserer demokratischen Grundordnung stärken möchte. In den letzten Monaten habe ich insbesondere auf den politischen Druck aufmerksam gemacht, dem Theaterschaffende in Polen oder Ungarn ausgesetzt sind. Doch auch die politischen Debatten in Deutschland haben sich spürbar verändert. Die Demonstration '#ausgehetzt' am 22. Juli finde ich wichtig, sie richtet sich meiner Ansicht nach nicht pauschal gegen die CSU, sondern gegen eine verantwortungslose Politik der Spaltung – gegen diesen dummen Wahlkampf-Populismus und die ideologische Verzerrung des Christlichen, den die CSU in ihrem Namen führt. Damit wird der humanistische, tolerante, barmherzige und mitmenschliche Aspekt durch eine deutliche Ausgrenzung ersetzt – mit ‚Kultur‘ hat das meines Erachtens wenig zu tun und Kulturschaffende sollten sich ungestraft dazu verhalten dürfen."

Martin Ku(s)ej, 18.Juli 2018

