Hatten Sie geplant, in Deutschland, dem Land des Bieres, Ihren Braumeister zu machen?

Nicht unbedingt. Ich lernte allerdings in den USA meine jetzige Frau kennen. Sie kommt aus Deutschland und hatte damals ein Sport-Stipendium an meiner Uni. Als sie in Deutschland ein Jobangebot bekam, ging sie zurück. Ich begleitete sie unter der Bedingung, dass ich einen Ausbildungsplatz als Brauer finde. Ich schrieb unzählige Bewerbungen, niemand traute einem Ami zu, dass er gutes Bier herstellen könnte. Nach der Ausbildung bei der Brauerei Bauhöfer (Renchen) machte ich den Braumeister, bin jetzt selbstständig. Ich habe meinen Traum verwirklicht.