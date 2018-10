Countdown zur Staffel sechs Robin Wright: "House of Cards"-Finale wird "unglaublich schockieren"

Mit Spannung wird die sechste und finale Staffel von "House of Cards" erwartet. Bekannt ist, dass Kevin Spacey (59) alias Frank Underwood nicht zurückkehren wird. Stattdessen ist nun seine Serien-Frau Robin Wright (52, "Wonder Woman") alias Claire Underwood an der Macht. Etwas, was die Macher der Serie von Anfang an im Sinn hatten, wie Wright im Interview in der amerikanischen "Today"-Show erzählte. Es sei immer der Plan gewesen, dass Claire die erste weibliche US-Präsidentin werde, so Wright. Auch zum großen Finale hat sie sich geäußert.