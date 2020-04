Dort bemüht man sich um Schadensbegrenzung. Eigentlich liege die Bearbeitung "in den Händen der Bezirksregierungen und der Stadt München", sagt eine Sprecherin der Behörde. In München ist das das Referat für Wirtschaft und Arbeit (RAW). "Trotz der vielfältigen Einschränkungen im Alltag wollen wir alles geben. Das sind wir als Referat für Arbeit und Wirtschaft nicht nur der Münchner Wirtschaft schuldig", sagte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) vor Wochen. Jetzt verweist seine Pressestelle an den Freistaat als "federführende" Behörde in Sachen Soforthilfe.