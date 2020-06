Corona muss mitspielen "Friends": Neuer Drehtermin für das Reunion-Special

Hoffen auf den August

Marta Kauffman (63) hatte einst gemeinsam mit David Crane (62) die Idee zu "Friends". Sie ist auch in das Reunion-Special involviert. In einem Interview mit "The Wrap" erklärte sie nun: "Wir hoffen, dass wir im August drehen können, wenn alles gut läuft, es keine frühe zweite Welle gibt und das Studio geöffnet ist." Die Dreharbeiten hängen davon ab, ob sie unter den gegebenen Auflagen "eine gute Show machen können", so Kauffman. Wenn alles passe, werde das Reunion-Special irgendwann "Mitte bis Ende August" produziert.