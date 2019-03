1. Dann ist der Nockherberg besonders gemütlich

Wenn die Sonne rauskommt im Biergarten. Grundsätzlich immer. Keine Frage. Doch am Wochenende wird es ganz schön voll auf Giesings Höhen. Und das gilt nicht nur für einzelne Festbesucher, sondern auch für die Eventlocation, in der bis zu 3.500 Gäste Platz haben. Doch, es gibt Tage, an denen es auch drinnen besonders gemütlich ist: sonntags und montags.