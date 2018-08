Container vor HFF Die Minna Thiel hat ein neues Gesicht

Noch bis November sind in Kooperation mit der Filmhochschule Filmschauen und -gespräche, Lesungen und kleine Konzerte in der Minna Thiel geplant. Heute ab 19 Uhr gibt’s eine Einführung ins Drehbuchtheorie, dann kann jeder versuchen, in 23 Minuten ein Ebensolches zu schreiben.