Conor McGregor Mixed-Martial-Arts-Kämpfer greift mit Sackkarre an

New York - Der 29-Jährige habe gemeinsam mit Kollegen eine Sackkarre auf einen Bus im Stadtteil Brooklyn geworfen, hieß es von der Polizei in New York am Freitag. Dabei sei ein Mensch leicht verletzt worden. McGregor habe sich einige Stunden nach dem Vorfall am Donnerstag der Polizei gestellt und sei nun unter anderem des tätlichen Angriffs beschuldigt.