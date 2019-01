Comedy-Serie von Chuck Lorre "The Kominsky Method" bekommt zweite Staffel auf Netflix

Die Serie über zwei alternde Hollywood-Schauspieler mit den beiden Oscar-Gewinnern Douglas und Alan Arkin (84, "Jakob, der Lügner") in den Hauptrollen, wurde mit zwei Goldes Globes ausgezeichnet und für einen weiteren nominiert. Der Name Chuck Lorre gilt in Hollywood-Kreisen als absoluter Erfolgsgarant. Er machte Serien wie "The Big Bang Theorie" oder "Two and a half Men" erst möglich. Bis auf wenige Flops, wurde jedes seiner Werke zum internationalen Hit.