"Ich bin sicher, dass Sandro Wagner gerne wieder zurückkommen würde, wenn Jogi Löw das Gespräch mit ihm sucht", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky. Und: Der Bundestrainer hat vor dem Länderspiel an diesem Donnerstag in der Allianz Arena (20.45 Uhr) bereits reagiert. (Lesen Sie hier: Leon Goretzka im AZ-Exklusivinterview zum Länderspiel)