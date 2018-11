München - Gegen Mittag war es soweit. Kingsley Coman strahlte über das ganze Gesicht, was angesichts seiner grauen Trainingsklamotten noch mehr hervorstach. In neon-orangen Fußballschuhen absolvierte er die ersten Laufrunden auf einem der Rasenplätze an der Säbener Straße, immer an seiner Seite: die wachsamen Augen des Reha- und Fitnesstrainers Thomas Wilhelmi. Und das bei dem Wetter! Coman und die Frühlingsgefühle im Herbst. Das Comeback des 22-Jährigen ist in Sicht.