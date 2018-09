Comeback in Sat.1 Das müssen Sie zum Start von "Fort Boyard" wissen

Was erwartet den Zuschauer und wie sind eigentlich die Regeln?

Die vier Teams, die jeweils aus fünf Promis bestehen, stellen sich unterschiedlichen Aufgaben und erspielen dabei jeweils Geld für den guten Zweck. Das Besondere in "Fort Boyard" sind die spektakulären Challenges, in denen die Kandidaten körperlich und psychisch an ihre Grenzen gehen müssen: "Hier bestehen nur die Sportlichsten, die Tapfersten und die Härtesten", erklärt Moderator Matthias Killing (38) vor Ausstrahlung der ersten Sendung. In jeder Folge müssen die Promis Jagd auf insgesamt 15 Schlüssel machen und damit am Ende in einer von Tigern bewachten Schatzkammer ihre Gewinne einheimsen. Vorher müssen sie jedoch noch an "Lord Boyard" vorbei...