Comeback im Deutschland-Trikot Das Netz ist von der Diskussion um Manuel Neuer genervt

Auch eine Online-Umfrage zum Neuer-Thema, die in der TV-Berichterstattung Bundestrainer Jogi Löw (58) vorgestellt wurde, bekam bei Twitter ihr Fett weg. "Mod: Was sagen Sie zu der Umfrage, dass mehr unserer Zuschauer für #terStegen sind und gegen #Neuer? Überrascht Sie das? Löw: Das ist mir ehrlich gesagt gerade egal, was manche Leute da abstimmen. #BesteAntwort", twitterte diese Zuschauerin. Dieser Zuschauer lobte ebenfalls Löws Desinteresse an der Umfrage: "Ein Lob für Löw, dass er sagt, dass ihn depperte Umfragen nicht interessieren."