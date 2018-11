Comeback gegen Werder Bremen? FC Bayern: Thiago und Kingsley Coman trainieren wieder

Damit werden Kovacs Verletzungssorgen langsam etwas weniger. Auch Mats Hummels, der am Dienstag beim 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt hatte, dürfte in Bremen wieder zur Verfügung stehen. Der Einsatz von Serge Gnabry (Adduktorenprobleme) ist offen. Lediglich James und Corentin Tolisso fallen noch länger aus und werden in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr für die Münchner auflaufen können.