Comeback bei VOX "Ein echter Gänsehautmoment": Steffen Henssler bei "Grill den Profi"

Der Hamburger Starkoch war von 2013 bis 2017 in der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" zu sehen. Dort trat er in acht Staffeln und zwei Sommer-Specials in insgesamt 66-Kochwettwerben an und besiegte ganze 51 Mal seine Promi-Gegner! Am kommenden Sonntag trifft er auf Oliver Pocher (40), Dennis aus Hürth (44) und Evelyn Burdecki (30), die mit Hilfe von Koch-Coach Holger Bodendorf (51) Henssler grillen wollen.