Comeback auf dem Eis Sarah Lombardi: Schon diesen Sonntag zurück bei "Dancing on Ice"?

Wie Sender Sat.1 verkündet, wird Sarah Lombardi am Sonntag zur Primetime wieder auf dem Eis stehen, um sich in die nächste Runde zu tanzen. Zumindest, wenn ihr Gesundheitszustand so bleibt! "Mir geht es so viel besser als letzte Woche. Ich bin meinem Arzt Sven Authorsen wirklich sehr dankbar für die tolle Therapie und wenn alles so bleibt, freue ich mich, Sonntag wieder antreten zu können!", verkündet die Sängerin erleichtert.