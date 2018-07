Ein Unding sind für den früheren Meister-Coach von Borussia Dortmund, der ausdrücklich die Niederlage seines Teams akzeptiert hat, Ramos' spätere Verharmlosungsversuche zur Verschleierung einer "Sieg um jeden Preis"-Mentalität gewesen: "Er tat so, als wäre das alles normal gewesen. Das ist es aber nicht. Es ist, als ob wir, die ganze Welt, akzeptieren, dass du jede Waffe einsetzt, um ein Spiel zu gewinnen." Auch wenn viele die gleiche Erwartung an ihn hätten, "bin ich nicht so", sagte Klopp.