Feiern mit dem Pokalsieg gegen Bayern in Berlin die perfekte Abschiedsparty (v.r.): Robert Kovac, Fredi Bobic und Niko Kovac. Foto: dpa



Niko Kovac vor Supercup: "Wir sind gut drauf"

Bei Bayern wird er an Titeln gemessen, das weiß Kovac. Also hilft auch so ein Supercup, in der Vita und in der Beurteilung durch Bosse wie Fans und Medien – wenn es auch nur ein Titelchen ist, die Ouvertüre zur in zwei Wochen gegen die TSG 1899 Hoffenheim beginnenden Bundesliga. (Lesen Sie hier: Was läuft da zwischen Thiago und Real Madrid?)

Kovac jedenfalls nimmt das Spiel ernst, sehr ernst. "Für mich ist es ein wichtiger Titel. Ich möchte Supercup-Sieger werden." Den hat er auch noch nicht in den Händen gehalten. Für die Eintracht wäre es die Premiere, Rekordsieger Bayern kann den Pokal zum siebten Mal holen. 2016 (2:0) und 2017 (5:4 i.E.) gewann man den Supercup auswärts bei Borussia Dortmund. Da war immer Brisanz drin, es ging um mehr als den Pokal, ums Prestige. Diesmal um eine bayerische Wiedergutmachung.

"Man kann nicht von Rache reden, sagen wir Revanche", meinte Kovac, "die Spieler wollen das wettmachen. Sie wollen Titel haben, am Ende der Karriere so viele wie möglich. Wir sind gut drauf, brauchen aber auch noch ein, zwei Wochen." Alle Jahre wieder – in Top-Form spielt kein Team um den Supercup, aber gewinnen will man das Ding schon.

Die Mannschaft weiß um die "besondere Konstellation" in Sachen Trainer, so Thomas Müller. Kovac sei "hochmotiviert, genauso wie wir Spieler", betonte Kapitän Manuel Neuer. "Für uns ist das nicht irgendein Spiel." Vor allem nach dem WM-Desaster mit dem Vorrunden-Aus seien gerade die Nationalspieler "sehr hungrig", meinte Müller. Laut Joshua Kimmich habe man nach der Pokalfinal-Watschn "noch eine Rechnung offen".

Kovac nicht. Für ihn wird der Sonntag eine gewaltige Ladung an Gefühlen bringen. Respekt und Anerkennung der Eintracht-Fans mit dem Cup in der Hand genießen – das hätte was.