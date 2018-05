Die Verantwortlichen beim FC Bayern wollten Hermann eigentlich auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac als Assistenten behalten. Der 66-Jährige war auch zwischen 2011 und 2013 in München tätig und gewann an der Seite von Jupp Heynckes das Triple. Im Herbst des letzten Jahres zahlten die Bayern eine Ablösesumme in Höhe von 1,75 Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf.