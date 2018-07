Clean Drinking - gesunder Trend Darum sollten Sie viel Wasser trinken

Der Begriff Clean Eating ist schon seit Monaten nicht mehr aus Food-Blogs und Lifestyle-Magazinen wegzudenken. Denn die Idee, vor allem Lebensmittel zu sich zu nehmen, die so naturbelassen wie möglich sind, überzeugt viele, auch jüngere Menschen. Also kein Fast Food, kein Zucker, kein "Packung aufreißen und in die Mikrowelle legen", sondern viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und selber kochen. Auch wenn es um Getränke geht, lohnt sich ein Blick auf die oft lange Liste der Zusatzstoffe. Bei Limonaden und anderen Mixgetränken reihen sich Farb- an Konservierungsstoffe, Zucker steht oft direkt auf Platz zwei hinter Wasser. Dabei würde genau das schon reichen: Wasser.