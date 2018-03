Claire Foy verdiente weniger als Co-Star "The Crown": Die Queen bekommt eine Gehaltserhöhung

Die Queen darf sich in der Netflix-Serie "The Crown" künftig über ein fürstliches Gehalt freuen. Auf einer Konferenz in Israel enthüllten die Produzenten der gefeierten TV-Show laut "The Hollywood Reporter", dass Queen-Elizabeth-Darstellerin Claire Foy (33) in den ersten beiden Staffeln weniger verdient habe als ihr männlicher Co-Star Matt Smith (35). Der Schauspieler war als Prinz Philip zu sehen. Smith hatte vor Beginn der Dreharbeiten viel Erfahrung vorzuweisen: Drei Staffeln lang spielte er in der britischen Kult-Science-Fiction-Serie "Doctor Who" den "Doktor".