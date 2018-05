"Ich bin sehr stolz darauf, den neuen Citroën C5 Aircross zu präsentieren, der in insgesamt 92 Ländern weltweit auf den Markt kommen wird", so Citroen-Chefin Linda Jackson bei der Weltpremiere in Paris. Sie sieht ihn als "wichtigen Hebel für das internationale Wachstum der Marke". Und natürlich als Statement dafür, was Citroen etwa bei der Fahrwerkstechnik drauf hat. Einen weiteren Schritt hin zu alternativen Antrieben macht der C5 Aircross Ende 2019 mit der Einführung des ersten Plug-in-Hybrids.