CineMerit Award für den Regisseur Terry Gilliam sorgt beim Filmfest München für gute Laune

In der bayerischen Landeshauptstadt hatte Gilliam außerdem sein Langzeit-Projekt "The Man Who Killed Don Quixote" im Gepäck, das am 27. September 2018 in die deutschen Kinos kommt. Der Streifen mit "Star Wars"-Bösewicht Adam Driver (34) und "Game of Thrones"-Mime Jonathan Pryce (71) in den Hauptrollen ist beim Filmfest München für die diesjährige CineMasters Competition in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Er sei "wirklich stolz" auf den Film, sagte Gilliam bei der CineMerit Gala. Und es sei ihm "kein bisschen peinlich", dass es so lange gedauert habe, ihn fertig zu stellen. Fast 20 Jahre arbeitete er daran.