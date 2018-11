München - In einem bundesweiten Test wurden Deutschlands Weihnachtsmärkte auf ihre Beliebtheit geprüft. Hierzu wertete Testberichte.de über 67.000 Kundenbewertungen zu 83 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland aus. Ganz vorne liegen demnach der "Weihnachtsmarkt & Schlachtezauber" in Bremen, der Dresdner "Striezelmarkt" und der "Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche" in Berlin.