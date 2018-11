Wie Erdbeeren im Januar

Nein, dieses immer früher währende Glühwein-Treiben nervt, erinnert irgendwie an Erdbeeren im Januar. Gibt’s längst, braucht aber auch kein Mensch. Wie wär’s stattdessen, die Märkte nicht alle pünktlich vor oder an Heiligabend enden zu lassen, sondern – nur sehr wenige machen’s ja vor – nach einer Feiertagspause, bis Heilig Drei Könige weiterlaufen zu lassen? Es fühlte sich an wie Weihnachten. Nur mal so als Idee.