Die Willensstärke war am Ende entscheidend für den Aufstieg, oder?

Absolut. Wir sind aufgestiegen, weil wir ein Team sind, weil jeder für den anderen gekämpft hat, weil wir einen unglaublichen Willen hatten. Der Verein, der Zusammenhalt mit den Fans, das hat die fußballerische Klasse von Saarbrücken überboten.

Wer ist ihr persönlicher Aufstiegsheld?

Auch der Platzwart hat einen Anteil am Aufstieg, jeder. Es freut mich aber besonders für Simon Seferings. Er war ein Jahr verletzt, hat nun aber einen Riesen-Anteil daran, dass wir aufgestiegen sind. Auch Benny (Kindsvater, d. Red.), wie er heute den Elfmeter rausgeholt hat. Und dann Sascha Mölders - eiskalt! in solch einer Situation muss man die Verantwortung erst einmal übernehmen (beim Elfmeter, d. Red.).

"Daniel Bierofka hat einen hier oben"

Und Daniel Bierofka? An der Grünwalder Straße lag schließlich alles in Trümmern, als er übernahm.

Biero ist für mich geisteskrank (lacht), der hat einen hier oben. Wahnsinn, dass er diese Aufgabe angenommen hat. Der hat das gelebt, Tag ein, Tag aus. In den Tagen während den Aufstiegsspielen konnte er nicht schlafen. Er war am nervösesten von allen. Wir waren jedoch maximal vorbereitet. Ihm gebührt die größte Ehre.

Weil er Ihnen und Ihren Kollegen auch das Löwen-Gen eingeimpft hat?

Absolut! Laufen und Kämpfen bis zum Letzten, auch, wenn es fußballerisch nicht läuft. Aber wir biegen das Ding noch um. Das zeichnet den Löwen aus, und in unserem Löwen-Rudel hat einer für den anderen gekämpft.

Dieser frenetische Jubel, diese ausgelassene Feier – ist das auch ein Zeichen an den FC Bayern und die ganze Stadt München, nach dem Motto: 'Wir leben noch'?

Ja, das war jetzt mal total wichtig. Unsere Fans haben jahrelang gelitten. Dann kam der Abstieg. Für die Bayern oder Real Madrid ist das schon Standard, wenn sie die Champions League gewinnen. Für uns sind die Meisterschaft und der Aufstieg aber ein einziger Traum, insbesondere für unsere Fans.

"Löwen-Fans werden die Dritte Liga aufmischen"

Mit diesen Fans ist auch in der Dritten Liga einiges möglich, oder?

Ich habe vor dem Spiel schon an die Szenen gedacht, wie sie den Platz stürmen würden, wie wir zusammen feiern können, auf was für Löwen-Invasionen sich die Dritte Liga vorbereiten muss. Die Fans werden die Dritte Liga aufmischen, dafür sind wir heute bis zum letzten Tropfen gelaufen.

Und wie haben Sie sich dafür in der Kabine gepusht?

Der Dank gilt Lukas Aigner. Er hat vor dem Hinspiel und vor dem Rückspiel die Ansprache vom Trainer übernommen. Er ist Staatsfeind Nummer eins bei uns, Löwe durch und durch, hat blaues Blut und ein blaues Herz. Was der für eine Ansprache gehalten hat – das hat uns motiviert bis in die Haarspitzen!

