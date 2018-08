Chethrin Schulze bricht in Tränen aus "Promi Big Brother": Nicole Belstler-Boettcher ist raus

Sie frage sich ständig, was sie Böses getan habe: "Und dann denke ich immer, dass ich ein schlechter Mensch bin." Erst ihr Schwarm Daniel Völz (33) kann ihr am Lagerfeuer wieder Mut zusprechen: "So oder so, du darfst dich nicht verunsichern lassen. Nur weil du heute nominiert wurdest, heißt das nichts." Ob sich ihr seelischer Zustand nach der Sonntagsnominierung, in der sie wieder auf die Exit-Liste katapultiert wurde, noch verschlechtern wird?

Promi-Zocken zwischen Alphonso und Daniel

In der Duell-Arena standen sich diesmal Daniel und Alphonso gegenüber und konnten in einer Art Promi-Poker über die Wohnsituationen ihrer Mitbewohner zocken. Am Ende wurde zwar viel durchgemischt, dennoch war irgendwie jeder mit den Entscheidungen zufrieden. In der Villa wohnten nun Cora, Silvia, Katja und Umut Kekilli (34), auf der Baustelle nahmen Alphonso, Chethrin, Daniel, Nicole vor ihrem Auszug und Johannes Haller (30) Platz.