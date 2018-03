Chemikalien in Wohnung gefunden Schweinfurt: Bomben-Anschlag verhindert?

Die Chemikalien waren am Morgen entdeckt worden, als Polizisten wegen einer Zwangsräumung die Unterkunft betraten. Die Beamten durchsuchten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und wurden in mehreren Räumen sowie im Keller fündig. Anschließend rückten Spezialisten der Technischen Sondergruppe des LKA in Schweinfurt an und sichteten die Fundstücke.