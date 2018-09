Charlotte Link, Steirerblut, ... Krimi-Tipps am Samstag

Eine Polizistin sucht in "Charlotte Link: Die Betrogene" (hr) den Mörder ihres Vaters. Die "Füchsin" (ONE) geht in Düsseldorf auf Vermisstensuche und in "Steirerblut" (Das Erste) klärt die LKA-Kommissarin Mohr einen brutalen Mord in ihrem Heimatdorf auf.