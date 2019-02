Charité II, Das Ding des Jahres, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Ewige Helden, Sportdoku

Was haben die ehemaligen Top-Athleten Sven Hannawald, Matthias Steiner, Andrea Henkel, Britta Heidemann, Susi Kentikian, Nadine Krause, Christian Ehrhoff und Kevin Kuske gemeinsam? Sie alle kämpfen bei "Ewige Helden" um den Titel "Bester der Besten"! In Folge 1 treten sie in den Wettkämpfen "Stehvermögen", "Abgewickelt" und "Schlag auf Schlag" gegeneinander an. Zudem blickt Boxerin Susi Kentikian auf ihre Kindheit und Ausnahmekarriere zurück.