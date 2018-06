Chaos in ganz Bayern Unwetter beschäftigen Rettungskräfte: Zwei Festivals abgebrochen

München - Schirm statt Sonnenbrille: Heftige Unwetter haben am Samstag in Teilen Bayerns für ungemütliche Verhältnisse gesorgt. Vor allem aus der Oberpfalz und Unterfranken meldeten die Polizeipräsidien zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei. In Regensburg und Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel brachen Veranstalter Open Air-Festivals wegen der gefährlichen Witterung ab.