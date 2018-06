Wo gibt's aktuelle Informationen?

Auf www.mvg.de, der Facebook-Seite der MVG, auf Twitter sowie in der App können Fahrgäste die aktuelle Betriebslage abrufen. Außerdem werden sie durch die Anzeigetafeln am Bahnsteig und per Durchsage informiert.

Deshalb steht der Nahverkehr still

Während in Augsburg, Regensburg und Amberg bereits am Mittwochmorgen gestreikt wurde, ist am Donnerstag die bayerische Landeshauptstadt dran. Seit Mai laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Personennnahverkehr (ÖPNV). Die dritte Runde ist für Freitag in Nürnberg angesetzt.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hat für die 6.300 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe 7,5 Prozent mehr Einkommen bei 30 Monaten Laufzeit angeboten. Verdi fordert 7 Prozent für zwölf Monate Laufzeit. Darüber hinaus sollen die Konditionen für Schichtarbeiter verbessert werden. Busfahrer verdienten als Anfänger knapp 2.600 Euro, mit längerer Berufserfahrung etwa 3.200 Euro im Monat, sagte Gewerkschaftssekretär Franz Schütz. "Die Belastung in München ist sehr hoch, deswegen wollen wir Regelungen zur Entlastung vereinbaren."