Dass er ausgerechnet jetzt zurücktritt, lässt Böses erahnen. Am Samstag war eine Aufsichtsratssitzung der KGaA dem Vernehmen nach ergebnislos zu Ende gegangen. In dieser sollte unter anderem der Sportliche Leiter Günther Gorenzel zum Geschäftsführer Sport erhoben werden. Doch der Aufsichtsratsvorsitzende und Bruder von Hasan Ismaik, Yahya Ismaik, war erst gar nicht in der Grünwalder Straße 114 erschienen.