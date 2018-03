München - Nagellack an der Lichtschranke einer S-Bahntür hat in München am Montagmorgen den Berufsverkehr durcheinander gebracht. Ein Unbekannter habe die Flüssigkeit gegen 9.00 Uhr verteilt, so dass die Türen nicht schließen konnten, sagte ein Bahnsprecher in München. Gut 10 Minuten stand die S8 Richtung Herrsching am Marienplatz, bis der Lokführer den Schaden behoben und den Lack entfernt hatte. Die Folge: Stau auf der S-Bahn-Stammstrecke und Verspätungen. Die Deutsche Bahn erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Hinzu kam bereits am frühen Morgen eine Stellwerksstörung am Ostbahnhof, die auch Verspätungen nach sich zog. Gegen 9.30 Uhr war laut Bahn alles wieder im Takt.