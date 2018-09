Chancenverwertung bei Bayern minimal verbessert

Statistisch untermauern lässt sich die Kritik von Hoeneß und Kovac nur bedingt. In der vergangenen Saison feuerten die Bayern in der Bundesliga 459 Schüsse und Kopfbälle auf das gegnerische Gehäuse ab und trafen 92 Mal ins Schwarze, was einer Trefferquote von 20 Prozent entspricht. Insgesamt brauchten die Münchner also gerade einmal fünf Schüsse pro Tor – Spitzenwert in der Bundesliga.