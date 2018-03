Nyon - Losglück für die Bayern: Der deutsche Rekordmeister bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit dem FC Sevilla zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union Uefa in Nyon. (Hier gibt's den Liveticker der Auslosung zum Nachlesen) Die Bayern treten zunächst am 3. April auswärts in Andalusien an, das Rückspiel in München ist am 11. April.