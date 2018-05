Klopp steht nach 2013 zum zweiten Mal in einem Champions-League-Endspiel. Damals unterlag er im Londoner Wembley-Stadion mit Borussia Dortmund 1:2 gegen den FC Bayern München. Der zweite Griff nach einem Europapokal misslang mit Liverpool im Europa-League-Endspiel 2016 gegen den FC Sevilla (1:3).

Roms Trainer Di Francesco lobt sein Team trotz Niederlage

Rom beklagte derweil zwei ausgebliebene Elfmeter-Pfiffe von Schiedsrichter Damir Skomina. "Das, was wir gesehen haben, ist nicht akzeptabel", schimpfte Roma-Präsident James Pallotta und forderte den Einsatz eines Video-Assistenten auch in der Champions League, andernfalls werde es "lächerlich". Roms Trainer Eusebio Di Francesco sprach von "vernichtenden Episoden", lobte aber gleichzeitig den Kampfgeist seines Teams.

Nun warten also Cristiano Ronaldo und Co. auf Liverpool. Während Kontrahent Real Madrid bereits zum insgesamt 13. Mal und dritten Mal hintereinander den Henkelpott gewinnen will, würde sich der Traditionsverein aus dem Nordwesten Englands mit einem Triumph in der Ukraine Europas wichtigste Club-Trophäe zum sechsten Mal sichern. Zuletzt gewann man 2005 in einem dramatischen Finale gegen den AC Mailand. 1981 wurde Madrid (1:0) bereits einmal in einem Endspiel bezwungen - die bislang letzte Finalniederlage für Real in der Königsklasse.

"Bisschen Glück brauchst du, um ins Finale zu gehen, aber wir waren über zwei Spiele die bessere Mannschaft", sagte der deutsche Liverpool-Torwart Loris Karius. Und für Klopp würde jeder Spieler "durchs Feuer gehen".