Platz drei ist für Lewandowski also noch in Reichweite, wenn er weiter so konstant trifft. In dieser Saison sind es für den 30-Jährigen in 18 Pflichtspielen 17 Tore. Weltklasse! Am Samstag in Bremen will er gleich nachlegen. "Wir müssen versuchen, alle Spiele in der Bundesliga zu gewinnen", sagte Lewy. "In der Rückrunde kann alles passieren." Lewandowski träumt noch vom Meistertitel – und von weiteren Bestmarken.