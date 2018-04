Dort, im Endspiel am 26. Mai, soll der dritte Triumph in der Königsklasse in Serie her – der 13. insgesamt, die "Decimotercera". Die Bayern, sagt Reals Klubpräsident Florentino Pérez, seien "eine Größe in Europa". Doch Ronaldo, Toni Kroos und Co. werden "ihre Seele auf dem Platz lassen und Reals Legende weiter nähren".