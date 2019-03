Neuer, der erstmals am 18. September 2007 noch mit Schalke beim 0:1 gegen den FC Valencia in der Champions League spielte, will es allen beweisen. Der Belgier Thibaut Courtois (Real Madrid), der Spanier David de Gea (Manchester United) oder Frankreichs Weltmeistertorwart Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) sind nach Einschätzung von Neuer die internationale Garde, mit der er sich messen muss.

"Ich will denen schon zeigen, dass ich's auch noch kann", kündigte der 84-malige Nationalspieler schon zum Jahreswechsel an. "Ich bin überhaupt nicht satt." Eine Kostprobe kann er im Duell mit dem brasilianischen Weltklassekollegen Alisson Becker vom FC Liverpool geben.

14.33 Uhr: Der Mittwoch war bis zur vergangenen Champions-League-Saison der ZDF-Tag: Das Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool wäre vor einem Jahr noch frei zu empfangen gewesen – doch jetzt läuft es nur bei Sky. Was es für Alternativen gibt, lesen Sie hier.

+++ Thomas Müller fehlt aus familiären Gründen +++

12.02 Uhr: Wie der FC Bayern außerdem am Montagvormittag bekanntgab, fehlte Thomas Müller aus "familiären Gründen" im Mannschaftstraining. Weitere Informationen dazu gab es von offizieller Seite allerdings nicht. Die "Bild" hat jedoch vermeldet, dass Müller auf der Trauerfeier seiner kürzlich verstorbenen Großmutter war.

Wie schon am Sonntag trainierten dagegen Flügelstürmer Coman und Außenverteidiger Alaba im winterlichen München mit. Der Franzose Coman hatte sich vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen. Der Österreicher Alaba war von einer Sehnenreizung gestoppt worden.

+++ Lewandowski fehlt im Bayern-Training +++

11.25 Uhr: Muss sich der FC Bayern vor dem anstehenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) etwa Sorgen um Robert Lewandowski machen?

Der Stürmer-Star fehlte am Montag im Training. Ist der 30-Jährige etwa angeschlagen oder gar schwerer verletzt?

Ganz so schlimm ist es nicht: Wie die Bayern mitteilten, fehlte Lewandowski aufgrund einer Belastungssteuerung im Mannschaftstraining. Er trainierte individuell im Leistungszentrum und ist demnach für den Kracher gegen Liverpool fit.

Ein Ausfall Lewandowskis gegen Liverpool wäre wohl das Horror-Szenario für die Bayern gewesen: Der Pole ist mit acht Treffern bislang der erfolgreichste Torschütze dieser Champions-League-Saison. Zudem befindet er sich in sehr guter Form – gegen Borussia Mönchengladbach (5:1) und den VfL Wolfsburg (6:0) gelang dem besten ausländischen Torjäger der Bundesliga jeweils ein Doppelpack.

+++ Bayern gegen Liverpool: Italiener Orsato ist Schiedsrichter +++

11.05 Uhr: Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato leitet am Mittwochabend das Spiel zwischen Bayern München und dem FC Liverpool. Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass der 43-Jährige aus Vicenza für eine Partie des deutschen Rekordmeisters eingeteilt wurde.

Orsato, seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, pfiff bereits in der Gruppenphase am 27. November 2018 das 5:1 des FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Drei Wochen zuvor war er Schiedsrichter beim 2:0 von Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund gewesen. Im vergangenen September leitete Orsato außerdem das 0:0 zwischen Deutschland und Frankreich in der Nations League.

Bei einem Spiel des FC Bayern in der Champions League ist es für Orsato der dritte Einsatz: In der vergangenen Saison war er der Unparteiische beim 2:1 der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla.

+++ Luca Toni traut Bayern das Triple zu +++

10.45 Uhr: Luca Toni glaubt daran, dass der FC Bayern in dieser Saison das Triple gewinnen kann. Da einige große Teams in der Champions League bereits ausgeschieden seien, halte er den ganz großen Triumph für möglich, ergänzt der frühere Torjäger: "Ich traue Bayern alle drei Titel zu. Aber zwei wären schon auch nicht schlecht." Was der sympathische Italiener sonst noch zu sagen hatte, lesen Sie hier.

+++ 35 Prozent der Deutschen glauben an Bayern-Sieg +++

08.21 Uhr: Nur etwas mehr als ein Drittel der Deutschen ist laut einer Umfrage vom Viertelfinaleinzug des FC Bayern überzeugt. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes "YouGov" im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beantworteten 35 Prozent die Frage nach einem Weiterkommen des deutschen Rekordmeisters nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool mit einem "Ja".

29 Prozent gehen davon aus, dass der Premier-League-Club von Jürgen Klopp in die nächste Runde kommt. 36 Prozent der Befragten bezogen keine klare Position. Die Umfrage fand vor dem 6:0 der Münchner am Wochenende in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg statt.

7.01 Uhr: 5:1 in Gladbach, 6:0 gegen Wolfsburg – die Bayern haben zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt! Die AZ will von ihren Lesern wissen: Schafft es der deutsche Rekordmeister ins Viertelfinale der Champions League?

+++ Liverpool-Kracher kommt "zum richtigen Zeitpunkt" +++

Montag, 6.45 Uhr: Der FC Bayern geht nach zwei Kantersiegen mit jeder Menge Selbstvertrauen ins Duell mit dem FC Liverpool. "Wir haben jetzt ein Momentum, der Zeitpunkt ist der Beste", sagt Sportdirektor Hasan Salihamidzic, während der gesperrte Joshua Kimmich sein Team offensiver als im Hinspiel erwartet. Warum die Bayern mit breiter Brust in das wichtigste Saisonspiel gehen können, erfahren Sie hier.

News vom 10. März

+++ FC Liverpool gewinnt Generalprobe +++

15 Uhr: Nicht nur der FC Bayern, auch die "Reds" sind offensichtlich für den Klassiker gerüstet. Am Sonntagnachmittag gewann der FC Liverpool sein Spiel in der Premier League mit 4:2 gegen den FC Burnley. Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (19. Minute/67.), und Sadio Mané (29./90. + 3) sicherten den Liverpoolern jeweils per Doppelpack am 30. Spieltag Saisonsieg Nummer 22.

LFC war gegen den Abstiegskandidaten (17.) anfangs noch in Rückstand geraten – und liegt mit nunmehr 73 Punkten einen Zähler hinter Tabellenführer Manchester City von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola.

+++ Coman und Alaba trainieren wieder +++

14.11 Uhr: Kingsley Coman und David Alaba könnten eine Option für das Spiel gegen den FC Liverpool sein, beide Spieler absolvierten am Sonntag Teile des Mannschaftstrainings. Fraglich ist noch, welche zwei Stars in der Innenverteidigung starten werden – das AZ-Update zur Bayern-Aufstellung gegen die "Reds" gibt es hier.

+++ Jürgen Klopp kritisiert Spielansetzung +++

12.37 Uhr: Während der FC Bayern am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg gewonnen hat (6:0), spielt der FC Liverpool erst am Sonntag um 13 Uhr. "Reds"-Trainer Jürgen Klopp hat die Ansetzung des Spiels gegen den FC Burnley kritisiert. "Ich weiß nicht genau, warum wir am Sonntag spielen und nicht am Samstag", so der Coach, der von einem "großen Unterschied" spricht. "Wenn wir drei Tage hätten, könnten wir am Sonntag Regeneration machen, Montag eine kleine Einheit, Dienstag ein richtiges Training und am Mittwoch spielen."

So hat Klopp auch den Zeitplan für das Spiel beim FC Bayern geändert. Demnach wird der FC Liverpool das Abschlusstraining nicht, wie üblich, im Stadion der Gastgeber absolvieren, sondern noch in England. "Die Leute denken, wir suchen nach Ausreden, aber das tun wir nicht. Wir akzeptieren, wie es ist, aber jemand anderes muss darüber einmal nachdenken. Jemand anderes, der diese Entscheidung trifft. Sonntag-Dienstag wäre ein großes Problem, Sonntag-Mittwoch ist ok, aber es könnte besser sein", sagte Klopp.

+++ Gegen Liverpool: Das ist die größte Baustelle von Kovac +++

Sonntag, 12 Uhr: Der FC Bayern könnte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool Probleme auf den Flügeln bekommen. Die AZ erklärt, wie angespannt die Personallage ist.

Lesen Sie hier: Das große Exklusiv-Interview mit Bayern-Boss Rummenigge