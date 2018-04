Der 72-jährige Heynckes ist wenige Wochen vor seinem Abschied auf dem besten Weg, auch in seiner vierten Champions-League-Saison das Finale zu erreichen. "Wir haben natürlich Ambitionen. Wir haben den Ehrgeiz, ins Endspiel zu kommen", sagte Heynckes. Das Ende seiner Rekordserie nach zwölf Siegen am Stück in der Königsklasse konnte der Tripletrainer von 2013 am Mittwochabend verschmerzen.

FC Bayern: Keine Gelb-Sperre im Halbfinale

Weitaus wichtiger war Heynckes, dass Franck Ribéry, Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich sowie die nicht eingesetzten Corentin Tolisso und Sebastian Rudy ohne weitere Gelbe Karte davon gekommen waren. "Man kann solch ein Spiel absolut top zu Ende bringen ohne Gelbe Karte", sagte Heynckes. Gut für die Bayern: Vor dem Halbfinale werden die Verwarnungen nun gelöscht.

Vier Tage nach dem Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft bleiben die Münchner in einem weiteren Wettbewerb im Titelrennen. "Halbfinale. Noch drei weitere Spiele sind zu gewinnen", frohlockte Weltmeister Mats Hummels nach dem Kraftakt vor 70 000 Zuschauern. Im DFB-Pokal streben die Münchner in einer Woche in Leverkusen den Finaleinzug an.

