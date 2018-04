Am Freitag: Auslosung des Halbfinales in der Champions League

Nur mal so für den Hinterkopf: Am 19. Mai steigt das DFB-Pokalfinale in Berlin, in das Bayern nur der eine mittelgroße Schritt kommenden Dienstag bei Bayer Leverkusen fehlt. In der Königsklasse jedoch benötigt man mehrere Schritte auf dem Weg zum Traumziel Finale in Kiew am 26. Mai. Einen kleineren, das Rückspiel am Mittwoch gegen Sevilla nach dem 2:1 vor acht Tagen in Andalusien, und zwei ziemlich große im wahrscheinlichen Halbfinale, das am Freitag ausgelost wird. Oder gibt es am Mittwoch ein böses Erwachen - aus Hochmut?