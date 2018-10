EHC-Coach Jackson vertraut seinen Youngstern

Den sollten die EHCler am besten auch am Dienstag (18.30 Uhr) haben. Da geht es für die Münchner, die bereits für die nächste Runde qualifiziert sind, bei den Malmö Redhawks in der Champions League um Platz eins in der Gruppe B. Vergangenen Dienstag hatte sich der EHC daheim mit 3:2 durchgesetzt.