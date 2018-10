"Ich jammere nicht wegen der Verletzten. Wir haben noch genug Spieler, um dem Gegner weh zu tun", sagte Nagelsmann angesichts von zehn Ausfällen. So hatten sich Neu-Nationalspieler Nico Schulz (Oberschenkel) und Steven Zuber (Rücken) am Dienstag auch noch kurzfristig abgemeldet. Besonders dramatisch war die Personalnot in der Defensive, so mussten die unerfahrenen Youngster Stefan Posch (21), Kevin Akpoguma (23) und Justin Hoogma (20) in der Dreier-Abwehrreihe ran.