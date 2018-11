Renato Sanches: "Erneut ein sehr spezieller Moment"

Am Dienstag geht es wieder gegen Benfica, Bayern empfängt den Verein, in dem Sanches vom zehnten Lebensjahr an sieben Jahre, im Grunde das Erwachsenwerden, verbrachte. "Es wird erneut ein sehr spezieller Moment für mich und meine Familie. Es ist immer gut, sie mit ihrer Unterstützung bei mir zu haben", sagte Sanches am Montagnachmittag.