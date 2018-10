Thomas Müller: Pluspunkte in der sozialen Gruppendynamik

Anstelle von Müller begann in Wolfsburg James Rodríguez, obwohl der Kolumbianer erst am Donnerstag nach einem Atlantik-Flug wieder in München gelandet war. In Athen, beim dritten Gruppenspiel der Champions-League-Vorrunde gegen AEK am Dienstag (ab 18.55 Uhr im AZ-Liveticker) hätte Müller wieder in der Startelf stehen – auch, weil Franck Ribéry wegen einer Wirbelblockade den Flug in die griechische Hauptstadt nicht antreten konnte. Doch einmal mehr sitzt der Nationalspieler zunächst auf der Bank.