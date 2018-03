"Ich freue mich heute hier viele liebe Freunde von früher zu treffen", so Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher. "Zu Beginn bin allerdings auch ich an der Türe gescheitert. Ich habe den damaligen Türsteher, Norbert Schmitz, später einmal gefragt, warum er mich anfangs nicht hinein ließ. Und er meinte schmunzelnd: 'Weil du so jung und unschuldig aussahst und ich dich vom Nachtleben fern halten wollte.' Damals war das P1 der einige Club in München wo man hingehen konnte. Ich kannte hier alle und es war wie Familie für mich."

Quasi zum Inventar gehörte früher auch DJ Tom Novy: "Ich habe hier früher viele Jahre lang aufgelegt. Das ist einfach DIE Kult-Location Münchens."

Das Erfolgsrezept des Clubs P1

Punkt 22 Uhr startete die Party. Karin Thaler, die mit ihrer Schauspiel-Kollegin Petra Drechsler kam, war unter den allerersten Gästen. "Ich war glaube ich schon acht bis zehn Jahre nicht mehr hier. Aber früher kam ich sehr oft mit meinen Freundinnen", erinnerte sich Karin Thaler. "Wir hatten viele lustige Abende hier. Nur ein einziges Mal bin ich nicht reingekommen, mit meiner Schwester. Der Grund dafür ist mir bis heute ein Rätsel..."

Sebastian Goller, der die Geschäfte 2013 übernahm und heute für die zweite Generation des P1 steht, hat es geschafft, mit seinem Team auch die "Jüngeren" an das P1 heranzuführen, ohne dabei die Stammgäste zu verlieren. Das Erfolgsgeheimnis des Clubs? Sebastian Goller: "Immer am Zahn der Zeit bleiben, ohne dabei die Traditionswerte zu verdrängen. Wir orientieren uns an Musik, Mode und Architektur und bringen musikalisch die ältere und die jüngere Generation zusammen."

"Always classy, never trashy. Just a little bit nasty – immer stilvoll, niemals trashig. Nur ein bisschen böse" – mit diesen Wort beschreibt er den Zauber des P1. Der Dresscode zum 34. Geburtstag lautete "Dress Well, Be Nice". Kurz nach Mitternacht gab es eine große Champagner-Show und "Schampus für alle".